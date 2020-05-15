Джакарта, , 12:27 — REGNUM В полиции в Индонезии заявили, что число заключенных, получающих условно-досрочное освобождение в связи со вспышкой Covid-19 и снова совершивших преступление, увеличилось, сообщает Kompas.

«Есть 109 заключенных, которые вернулись к совершению», — говорится в заявлении национальной полиции.

По данным полиции, больше всего вновь совершенных преступлений связаны с воровством. Это 40 случаев мошенничества, 16 случаев угона автомобилей и 15 случаев кражи с применением насилия.

«В мотивах заключенных, которые возвращаются к совершению преступлений, обычно преобладают экономические факторы», — рассказали в полиции.

Ранее в Индонезии освободили порядка 38 000 заключенных из-за вспышки эпидемии в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая 2020 года власти Индонезии подтвердили 16496 случаев заражения SARS-CoV-2.