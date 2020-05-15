Улан-Батор, , 12:26 — REGNUM Одной из школ в столице Монголии присвоили звание уроженца Северной Осетии генерала армии Иссы Плиева. Участник Великой Отечественной войны является гордостью Осетии. Он — единственный в СССР воин-кавалерист, который за свои подвиги дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

Одновременно с этим Исса Плиев является Героем Монгольской Народной Республики. Он был командующим советско-монгольской конно-механизированной группы войск во время советско-японской войны в августе 1945 года, участвуя в разгроме Квантунской армии.

К 75-летию Великой Победы школе в Улан-Баторе было присвоено имя известного советского полководца, сообщил ТАСС инициатор трансконтинентального проекта «Дорогой славы — от Америки до Азии», президент Фонда культуры имени Азанбека Джанаева Заур Джанаев.

Ранее, в 2017 году по этому проекту Иссе Плиеву был открыт памятник в столице Монголии. Планируется также открытие монументов герою войны в Китае, на Кубе и на Поклонной горе в Москве.

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