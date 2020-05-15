Москва, , 12:27 — REGNUM В России не сразу вспомнили о людях с ограниченными возможностями, и первое время, когда началась пандемия коронавируса, практически не слышно было о людях с ограниченными возможностями или инвалидах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ОНФ, генеральный директор некоммерческой организации «Национальный центр проблем инвалидности», президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии Александр Лысенко.

«Но понятно, что такие люди особенно страдают в период катастроф, стихийных бедствий, эпидемий. И, кончено, со временем на них обратили внимание. Я и член Общественной палаты Слепак Владимир Анатольевич обратились в правительство РФ и написали соответствующее письмо Михаилу Мишустину, в котором обратили внимание не просто на проблемы, которые существуют, но и на основные направления, по которым надо работать для того, чтобы не допустить страдания инвалидов и уменьшить последствия коронавирусной инфекции для них.

О чем идет речь? Например, инвалиды — это не однородная масса, они все очень разные. Особенно в этой ситуации страдают люди с тяжелой инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе. Такие семьи попали в трудную ситуацию в условиях самоизоляции.

Также есть семьи, где и муж, и жена инвалиды. Есть семьи, где ребенок-инвалид, маломобильные граждане. Таких категорий людей оказалось достаточно много.

В первую очередь для помощи людям с ограниченными возможностями начали работать социальные службы и оказывать срочную социальную помощь. Все инвалиды состоят на учете в соцслужбах, поэтому первыми включились в помощь инвалидам социальные работники.

Затем, это очень хорошо, включились волонтеры. Конечно, они помогают всем, но на первом месте стоят пожилые люди и инвалиды. Тем более что среди 12 млн российских инвалидов (достаточно большое количество) три четверти — это люди старше 60 лет, и, как правило, это маломобильные люди. То есть государство включилось в помощь таким гражданам.

Сейчас осталось несколько проблем, которые нужно решить для помощи инвалидам. Первая проблема — вопросы сохранения доходов инвалидов и их семей. Восстановление на работе, если их уволили. И другие меры поддержки — пособия и др., то есть помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и потерял доход.

Вторая проблема — обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами, жизненно важными для них. Нужно, чтобы предприятия, которые производят эти средства, попали в перечень пострадавших предприятий и получили соответствующую господдержку.

Сегодня пока господдержки этих предприятий нет. До 20 мая правительство должно предоставить президенту РФ Владимиру Путину предложения по этому вопросу.

Третья проблема. В России есть специальный рынок труда, где работают инвалиды: Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. Эти предприятия тоже попали в очень сложную ситуацию. Их также надо поддержать.

Например, слепых людей нигде не берут на работу, они могут трудится только на специальных предприятиях. Если не поддержать такие организации, они перестанут существовать, и инвалиды останутся без денег.

Тема поддержки инвалидов болезненная. Нельзя про них забывать. Но забывают, к сожалению, регулярно. Пока в семье не появляется инвалид или сам чиновник не становится инвалидом, не очень помнится о людях с ограниченными возможностями», — высказал свое мнение Александр Лысенко.

Читайте также: Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях — все новости