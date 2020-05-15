Ижевск, , 12:25 — REGNUM У 65 сотрудников медицинских учреждений Удмуртии выявлено заражение коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Георгий Щербак, сообщает оперативный штаб региона.

По его словам, это и врачи, и представители среднего и младшего медицинского персонала. Практически у всех медиков заболевание протекало в лёгкой или бессимптомной форме. Большинство врачей уже выздоровели. Те, кто ещё не получил два отрицательных теста на коронавирус, чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в республике заражений составляет 422 случая с момента начала наблюдений. Таким образом, на медицинских работников приходится 15,4% выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом.