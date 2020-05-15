Ташкент, , 12:23 — REGNUM Первый камень жилого массива в махалле Дустлик Сардобинского района Узбекистана заложил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили 15 мая в пресс-службе главы государства.

Узбекистанский лидер посетил районы, пострадавшие в результате разрушения дамбы Сардобинского водохранилища. Мирзиёев ознакомился с ходом строительства и ремонта домов и встретился с местными жителями.

Отмечается, что в трех районах Сырдарьинской области планируется построить три жилых массива из 66 пятиэтажек на 2640 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. От наводнения пострадали несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.

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