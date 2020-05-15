Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Свердловские врачи вылечили уже 626 пациентов, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корресподенту ИА REGNUM сообщили в оперативном региональном штабе.

За последние сутки было выписано сразу 52 человека по выздоровлению.

81 пациент проходит как тяжелобольной (64 лежат в состоянии средней степени тяжести, 17 — в тяжёлом). Остальные граждане с COVID-19, проходящие лечение, находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено пять случаев смерти от COVID-19. Всего в регионе подтверждено 2466 случаев выявления коронавирусной инфекции.