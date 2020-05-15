Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди медиков и пациентов на карантин закрыто терапевтическое отделение центральной горбольницы Каменска-Шахтинского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Так, в начале мая у нескольких медработников терапевтического отделения тест на коронавирус оказался положительным. Отделение было закрыто на карантин. Второй случай заражения медицинских работников зафиксирован 10 мая.

«У двух медработников и четверых пациентов неврологического отделения ЦГБ результаты теста на коронавирус оказались положительными. На сегодняшний день в инфекционном госпитале лечение проходят пять медработников. У трёх человек заболевание протекает в легкой форме, у двух — средней степени тяжести», — уточнили в пресс-центре.

По имеющимся данным, в неврологическом отделении проведена дезинфекция. К оказанию медпомощи пациентам привлечены врачи-неврологи из других подразделений.