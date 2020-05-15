Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford в США проводит отзывную кампанию 41 955 автомобилей Lincoln Navigator, Ford Expedition, Mustang и Transit Connect. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Вседорожники Expedition и Navigator 2020 года попадают под отзыв из-за неисправных защитных механизмов системы Pre-Collision Assist. Всего машин с такой неисправностью было продано 25 081 экземпляр в США и 1106 единиц в Канаде.

Второй отзыв затронет модели Mustang, выпущенные с 2019 по 2020 год, и автомобили Expedition 2019 производственного года. Сервисная кампания коснется 10 460 машин в США, 158 автомобилей в Канаде и 17 авто в Мексике.

В данных транспортных средствах предупреждающая информация и звуковой сигнал активны ниже положенного времени. Они указывают водителю, что коробка передач не находится в режиме «парковки», когда мотор выключён и дверь закрыта.

Третий отзыв касается 5088 экземпляров модели Transit Connect 2014−2017 в Соединённых Штатах и 45 единиц этого авто в Канаде. Данные модели имеют панорамную крышу, в которой зазор с кузовом превышает допустимое значение, что приводит к увеличению шума ветра и протечек воды.

Ранее на немецкой трассе Нюрбургринг Ford протестировал прототип «заряженного» кроссовера Ford Puma версии ST с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 198 «лошадей» (290 Нм).

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