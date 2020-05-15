Таллин, , 12:16 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения на территории Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 8 и теперь составляет 1 766 человек. Об этом 15 мая сообщает республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1766 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в стране от COVID-2019 умерла одна 88-летняя пациентка и теперь общее число летальных исходов от нового заболевания в республике стало 63.

При этом указывается, что 42 пациента находятся на госпитализации и пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Израиле за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией.