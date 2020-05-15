Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Когда будет найдена вакцина от коронавируса, то Грузия ее получит одной из первых. Такое заявление сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе в эфире грузинского Общественного телевидения.

«Мы включены во все процессы, которые связаны со Всемирной организацией здравоохранения, если вакцина будет зарегистрирована, и ее можно будет использовать, в вакцинации мы будем одной из первых стран, как это любят грузины», — сказала Тикарадзе.

Она также отметила, что Грузия стала одной из первых стран, которая начала диагностировать коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что на 15 мая в Грузии выявлен 671 случай заражения коронавирусом. Смогли победить эту инфекцию 393 пациента, 12 умерли от COVID-19.

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