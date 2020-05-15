Воткинск, Удмуртия, , 12:15 — REGNUM В Удмуртии подтвердили заражение коронавирусом у пациентки родильного дома в Воткинске. Об этом сообщает оперативный штаб республики со ссылкой на главу регионального минздрава Георгия Щербака.

По его словам, после выявление у женщины коронавируса её перевели в Завьяловскую районную больницу. Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении.

Воткинский роддом закрыт на карантин. После выписки пациенток будут проведены санитарно — эпидемиологические мероприятия. Женщин переведут в перинатальный центр в Ижевске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ижевске была закрыта на карантин городская клиническая больница №1. Именно здесь был самый крупный очаг заражения инфекцией. От общего числа подтверждённых в республике случаев заражения коронавирусом 82 было выявлено среди пациентов и сотрудников ГКБ №1.

Также на карантин закрывалось инфекционное отделение Кизнерской районной больницы.