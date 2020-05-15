Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Марина Судакова подписала контракт с московским ЦСКА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной команды 15 мая.

«Для меня переход в ЦСКА — это совершенно новый этап и новые положительные впечатления в карьере. Большую часть своей жизни я провела в клубе «Ростов-Дон», и сейчас полна сил и желания попробовать проявить себя в новом клубе, которым станет ЦСКА», — прокомментировала гандболистка.

Правая крайняя «Ростов-Дона» ранее также защищала клубные цвета ГК «Кубань». Мария Судакова — обладательница олимпийского «золота», серебряной медали чемпионата Европы, золотой медали мирового первенства.