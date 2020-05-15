Волгоград, , 12:15 — REGNUM Десятиэтажный многоквартирный долгострой сдали в эксплуатацию в Кировском районе Волгограда. Ключи от квартир получили 137 семей, сообщили 15 мая в пресс-службе администрации региона.

Завершилась достройка многоквартирного дома № 141 по улице 64-й Армии. Здание входит в ЖК «Парк Европейский» — это самый крупный и скандальный долгострой Волгоградской области. Жилой комплекс начали возводить в 2012 году, руководство компании-застройщика допустило финансовые нарушения, отчего дефицит средств на достройку 13 домов превысил один миллиард рублей. Без жилья рисковали остаться 1390 участников долевого строительства. За несколько лет благодаря господдержке региона и новому добросовестному подрядчику введены в эксплуатацию три дома жилого комплекса, восстановлены права 406 дольщиков. До 2022 года застройщик планирует сдать 11 домов ЖК.

В 2020 году в Волгоградской области планируют завершить 17 долгостроев, ключи от которых получат порядка 1,3 тысячи человек.