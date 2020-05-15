Москва, , 12:19 — REGNUM Уровень киберпреступности в мире резко вырос на фоне пандемии коронавируса, которая вынудила многие предприятия и учреждения перейти в режим дистанционной работы. Возникла угроза активизации в информпространстве террористов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов 15 мая в интервью РИА Новости.

Он отметил, что пандемия наглядно показала, насколько любые государства уязвимы при возникновении острых глобальных проблем. При этом борьба государств с распространением коронавирусной инфекции только усилила их зависимость от информационно-коммуникационных технологий.

Резко возрос уровень киберпреступности, однако нельзя исключать ещё более опасную тенденцию: активизацию в информпространстве террористической деятельности, добавил Сыромолотов.

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