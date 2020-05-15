Томск, , 12:10 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Томской области, сообщили ИА REGNUM 15 мая в региональной администрации.

Четыре человека с пневмонией и три с симптомами ОРВИ госпитализированы. Двое без симптомов изолированы на дому и находятся под медицинским наблюдением.

Источники заражения установлены, все девятеро контактировали с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее.

Всего в Томской области по состоянию на 15 мая коронавирус выявлен у 329 человек. 84 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались четыре пациента с коронавирусом.

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