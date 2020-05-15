Москва, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 мая поручил открыть раздел на сайте Госуслуг для приёма жалоб медицинских работников.

Глава правительства попросил министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Максута Шадаева и министра здравоохранения Михаила Мурашко создать на портале Государственных услуг «специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении».

Кроме того, Мишустин поручил проработать вопрос и о приёме таких обращений по телефону через линию по борьбе с коронавирусом 8−800−2000−112.

«Необходимо контролировать каждый конкретный случай, главное, чтобы средства дошли в положенном объёме до каждого человека, который работает с больными, заражёнными коронавирусом, или с людьми из группы риска», — сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам.

Мишустин добавил, что такая возможность должна появиться у врачей «с понедельника».