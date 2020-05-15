Кызыл, , 12:05 — REGNUM В Туве сняли режим ЧС в лесах регионального характера. Но при этом особый противопожарный режим сохраняется, в связи с чем доступ в леса ограничен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как отмечается, это сделано в связи со стабилизацией обстановки. По ситуации на утро 15 мая в регионе действует три лесных пожара на общей площади 633 га. Одно возгорание локализовано.

«В целях обеспечения пожарной безопасности сохраняется особый противопожарный режим, в связи с чем до 28 мая 2020 года запрещено пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств», — добавили в правительстве.

Напомним, пожароопасный период в Туве начался с масштабных лесных пожаров сразу в нескольких районах. Как сообщало ИА REGNUM, к конце апреля огнём было охвачено до 10 га земли, что больше, чем за весь прошлый год.

«Таким образом получается, что ещё год особо не начался, а у нас уже сгорело леса намного больше, чем за весь прошлый год. Это при том, что мы боремся с коронавирусом, и все по идее должны находиться в пределах своей семьи», — отмечал глава республики Шолбан Кара-оол.

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