Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 мая выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 1078 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента полностью выздоровели 809 жителей региона, за минувшие сутки выписан 51 человек. Семеро граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за последние сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала действия ограничений в рамках режима повышенной готовности по состоянию на 13 мая в Марий Эл выдано 19,776 тыс. уведомлений гражданам о нарушениях. Из общего числа уведомлений 8,5 тыс. выдано сотрудниками ГИБДД, 1997 документов вручено гражданам старше 65 лет.