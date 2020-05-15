Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Жители Ростовской области могут в случае необходимости выезжать в другой регион, однако по возвращении необходимо соблюсти двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил начальник управления информационной политики облправительства Сергей Тюрин.

«Выехать из Ростовской области вы можете, но по возвращении необходимо будет сообщить о своем приезде в муниципальный центр мониторинга и в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию», — сказал спикер.

Так, например, в случае смерти близкого родственника выезд разрешён только при наличии документов, подтверждающих родство и факт смерти, или их копий. Вернувших на Дон, необходимо отправиться на самоизоляцию.

ИА REGNUM ранее сообщало, что власти Ростовской области с 15 мая приступили к поэтапному снятию ограничительных мер при строгом следовании санитарным требованиям. При этом в регионе должен неукоснительно соблюдаться масочный режим.

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