Москва, , 12:03 — REGNUM Правительство РФ направит на помощь российским гражданам, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за рубежа из-за пандемии коронавирусной инфекции, направят 900 млн рублей. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Анрей Белоусов.

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Как следует из документа, средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

«Выделить МИД […] бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечено в постановлении.

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Уточняется, что средства будут направлены на обеспечение оказания помощи россиянам до момента их возвращения в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства РФ уже выделило на эти цели 1 млрд рублей. Средства пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды.