Магас, , 12:00 — REGNUM В Ингушетии получат майскую зарплату раньше окончания месяца сотрудники бюджетных учреждений и ведомств. Поручение о выплате отдал глава региона Махмуд-Али Калиматов, пишет интернат-газета «Ингушетия».

По данным издания, решение о досрочной выплате денежного вознаграждения бюджетникам, в том числе сотрудникам органов государственной власти, администраций муниципалитетов, было принято в связи с празднованием 24 мая одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

В этот день мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан, во время которого всем предписано совершать много полезных и богоугодных дел, а также много молиться и держать пост — не употреблять пищу в светлое время суток. По окончании месяца все верующие разговляются, приглашая в гости своих родных и близких, накрывая для них богатые столы.