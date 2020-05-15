Самара, , 11:59 — REGNUM 1302 случая заражения коронавирусом выявили в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки больше всего выявляли в Тольятти (24 факта) и в столице региона (21 факт). Пять носителей этой инфекции выявили в Сызрани и два — в Ставропольском районе. По одному носителю коронавируса выявили в Кинеле, Жигулевске Новокуйбышевске и в Волжском районе. А всего выявили за сутки 56 носителей вируса.

Отмечается, что одного носителя инфекции выявили после прибытия его из Казахстана. 42 — при тестировании пациентов с внебольничной пневмонией, ОРВИ. А 13 носителей — при эпидемиологическом расследовании.

Таким образом, по области зафиксировано всего 1302 факта заражения. Из них 233 пациента полностью справились с коронавирусом, а девять умерло (за минувшие сутки смертей от COVID-19 не зафиксировали). На учете у врачей находятся 568 граждан.

В регионе проведено чуть больше 90 тысяч тестов на эту инфекцию. Подготовлено 2641 инфекционные койки.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские салоны красоты и парикмахерские установят входной контроль