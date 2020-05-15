Оренбург, , 11:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 мая, референс-центр подтвердил еще 30 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1208 подтвержденных случаев заражения. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровели 528 пациентов. За сутки из стационаров выписаны 113 человек, получавших лечение от COVID-19.

От последствий коронавирусной инфекции скончались пятеро оренбуржцев.

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