Саранск, , 11:54 — REGNUM В Мордовии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в республике заражений достигло 1323 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели 350 жителей региона, 38 — выписаны в течение минувших суток. Девять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, а последние сутки летальных случаев не было.

По данным оперативного штаба республики, в числе новых носителей коронавируса — 15 жителей Саранска, семеро — Старошайговского района. Также новые случаи заражения выявлены в Атяшевском, Ичалковском, Чамзинском и Кадошкинском районах.

В штабе уточнили, что в числе новых случаев шесть заражений среди детей от трёх до 15 лет. Дети из трёх семей, где ранее коронавирус подтвердился у родителей.

Отметим, что сегодняшний показатель новых выявленных в республике случаев заражения коронавирусом — один из самых низких в течение двух последних недель.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республиканском штабе констатировали, что наметилась тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. Однако говорить о её устойчивом характере пока преждевременно.