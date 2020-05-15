Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM Технический аудит Сардобинского водохранилища в Узбекистане пройдет с участием международных и казахстанских экспертов. Об этом написал пресс-секретарь министерства Самал Ибраев на своей странице Facebook.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Главной темой встречи стала судьба сардинского водохранилища.

Стороны также договорились разработать межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. От наводнения пострадали населенные пункты Казахстана и Узбекистана.

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