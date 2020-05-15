Симферополь, , 11:51 — REGNUM За два года работы по Крымскому мосту проехало 9,5 млн машин. Такие данные сообщили в информационном центре 15 мая.

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«В том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств)», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство автодорожной части Крымского моста, протяжённость которого составляет 19 км, торжественно завершилось 15 мая 2018 года. Автотранспортное движение было открыто на следующий день. Только за сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. С 1 октября движение было открыто для грузового автотранспорта.

В декабре прошлого года завершилось возведение железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд с 600 пассажирами проследовал по мосту 25 декабря 2019 года.