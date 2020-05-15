Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области салонам красоты и парикмахерским, возобновляющим работу в период поэтапного снятия ограничительных мер, необходимо установить входной контроль. На это в ходе онлайн-брифинга указал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM.

«Первое, что необходимо осуществлять при работе салонов и парикмахерских, это входной контроль. У посетителей и сотрудников необходимо измерять температуру, следует обрабатывать руки дезинфекционными средствами, а также принимать клиентов только по предварительной записи. Это позволит избегать скученности людей», — отметил спикер.

По его словам, мастерам необходимо работать, используя средства индивидуальной защиты — специальные костюмы, лицевые макси и перчатки, шапочки. Специалисты планируют проводить мониторинг соблюдения санитарных требований.

ИА REGNUM напоминает, что с 18 мая в Ростовской области возобновят работу магазины непродовольственных товаров, автосалоны и предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские.

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