Рига, , 11:50 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на восемь. Об этом 15 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 2156 тестов, общее количество обследованных превысило 85 430. В стационарах находятся 28 человек, у троих болезнь протекает в тяжёлой форме.

В стране от COVID-19 скончались 19 человек.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 970.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.