Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что найдет новое здание для Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси (Центральной инфекционной больницы). Об этом она рассказала 14 мая в эфире грузинского Общественного телевидения.

Территория, на которой находится медицинский центр, была продана в 2009 году частному лицу. С тех пор власти обещают найти что-то взамен, а больница находится на прежнем месте «на птичьих правах». В зданиях не производится ремонт, так как это запретил делать новый владелец.

«Обществу известно мое отношение к государственным госпиталям, улучшению их объема и положения. Исходя из этого, вопрос инфекционной больницы обязательно будет решен», — сказала Тикарадзе. Она добавила, что в скором времени сделает заявление по данному вопросу.

Стоит отметить, что сотрудники медицинского инфекционного центра регулярно проводят акции протеста и другими способами напоминают о своей проблеме.