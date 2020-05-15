Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае подтвердили причину смерти 62-летней пациентки от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, за сутки (13 мая) в стационаре умерла женщина, у которой посмертно выявили коронавирус.

По данным министерства здравоохранения, женщина получала лечение от пневмонии. У пациентки дважды брали анализы на коронавирус. Оба раза результаты оказывались отрицательными.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 24 летальных исхода пациентов, зараженных коронавирусом: в 12 случаях причину смерти не связывают с COVID-19.

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