Смоленск, , 11:46 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, данные 15 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Всего в регионе, таким образом, за период с 28 марта по 15 мая подтверждено 1 тыс. 105 положительных тестов на коронавирус. 326 пациентов в регионе выздоровели. С начала пандемии в Смоленской области скончались десять пациентов с положительными анализами на коронавирус.

Отметим, что за последнее время в регионе было зафиксировано сразу две вспышки заражения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов — Вяземском и Ярцевском. При этом в регионе уже начали частично снимать ограничения — так, открылись для прогулок парки и скверы.