Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области из-за новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением в связи с остаются почти 7,2 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 15 мая.

Большая часть населения, попавших под врачебный контроль, находятся на самоизоляции по месту жительства — 7 тыс. 143 человека. За весь период пандемии медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено около 28,6 тыс. жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2,2 тыс. человек. Из них 629 носителей SARS-CoV-2 выздоровели, 25 человек скончались.

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