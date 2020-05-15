Казань, , 11:43 — REGNUM В Татарии с 16 мая в пригородных поездах пассажиров без масок и перчаток привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Нарушителям, в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, грозит предупреждение или штраф в размере до 30 тыс. рублей. В электричках запрещается находиться без перчаток и масок. Защитными средствами также необходимо пользоваться на всех объектах транспортной инфраструктуры.

Сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте и представители пассажирской компании «Содружество» ежедневно проводят рейды по выявлению нарушителей «масочно-перчаточного режима».

Напомним, с 12 мая в республике запрещено находиться на объектах розничной торговли и в общественном транспорте, включая такси, без индивидуальных средств защиты (масок, перчаток).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии за отсутствие средств защиты — масок и перчаток — только 13 мая административные материалы составлены в отношении 763 человек, из них 483 — это посетители магазинов, а 188 человек без средств защиты находились в общественном транспорте.

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