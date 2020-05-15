Калуга, , 11:44 — REGNUM 98 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 15 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2312 положительных тестов. 1855 человек находятся на лечении. 438 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (446), в Обнинске (304), Боровском районе (236), в Малоярославецком районе (170) и в Жуковском районе (97).

Лечение в стационарах проходят 508 человек, из них 304 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции лёгких. 31 человек — в тяжёлом состоянии. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 19 человек.

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