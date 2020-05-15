Москва, , 11:39 — REGNUM В Россию вернулась сотрудница подведомственного Россельхознадзору «Всероссийского центра карантина растений» Олеся Красилова, которая в феврале 2020 года была задержана в Испании. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили что содействие в возвращении Красиловой на родину оказали посольства РФ в Испании, а также Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, сотрудницу Всероссийского центра карантина растений Олесю Красилову в середине фвраля 2020 года при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. Гражданка России прибыла в Испанию в краткосрочную командировку в составе официальной делегации. По неофициальным данным, Красилову заключили под стражу в связи с неким запросом США.