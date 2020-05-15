Иваново, , 11:39 — REGNUM 101 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области подтверждён за последние сутки, данные об этом 15 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Тенденция к выявлению более 100 новых носителей за сутки сохраняется уже второй день — накануне сообщалось о 102 новых случаях заражения.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 1 тыс. 124 положительных тестов на коронавирус. 307 пациентов выздоровели. 13 человек с положительными результатами анализов скончались.