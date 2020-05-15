Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 мая.

Согласно прогнозу синоптиков, погода на Дону начнёт ухудшаться вечером 15 мая. В некоторых районах пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. При этом скорость ветра будет достигать 20−23 метров в секунду.

Непогода продержится в регионе в течение суток 16 мая, уточнили в ведомстве.