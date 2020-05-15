Тбилиси, , 11:36 — REGNUM

В Грузии началась регистрация самозанятых для получения обещанной правительством единовременной помощи в размере 300 лари (около $93). На сайте министерства беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии с утра появилась специальная ссылка для прохождения регистрации.

Но суть в том, что перейти по этой ссылке и начать регистрацию ни одному самозанятому пока не удалось, о чем многие уже написали в соцсетях. Сайт выдает либо отсутствие интернет-связи, либо запись: «У вас нет разрешения на просмотр этого каталога или страницы с использованием предоставленных вами учетных данных». Дозвониться в министерство по номеру горячей линии 1505 невозможно, так как автоответчик в течение почти 30 минут отвечает: «Все операторы заняты. Подождите, пожалуйста. Благодарим за терпение». После получаса выжидания автор звонка в отчаянии отключается.

Для регистрации на сайте минздрава правительство отвело самозанятым срок с 15 до 20 мая. Те, кто не успеет, можно понимать, компенсации не получат.

Правительство в рамках антикризисного плана по борьбе с коронавирусом пообещало однократную компенсацию в размере 300 лари примерно 220 тысячам самозанятых граждан, тогда как в стране, только по официальной статистике, более 800 тысяч самозанятых. Более того, эту помощь пообещали даже тем, кто не был официально зарегистрирован на сайте Службы доходов минфина как индпредприниматель, представитель малого бизнеса или микробизнеса. Правительство заявило, что в условиях пандемии не будет разбираться, кто платил налоги, а кто нет, потому что помощь нужна всем.

Можно, конечно, списать недоступность сайта или телефона минздрава в связи с их перегруженностью из-за начала регистрации, но ведь эту ситуацию можно было предусмотреть и заранее урегулировать с помощью современных технических средств.