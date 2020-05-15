Москва, , 11:38 — REGNUM Правительству России, региональным органам власти совместно с ФАС стоило бы оперативно решить еще два месяца назад простую задачу с непонятным ценообразованием на медицинские маски и иные средства индивидуальной защиты граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение о введении пособия на маки и перчатки.

«В среднем с начала 2020 года по середину мая цена одной защитной маски взлетела с 6 руб. до 49 руб. Это настоящая спекуляция на товарах первой необходимости, имеющих жизненно важное значение.

Показательные порки спекулянтов, включая торговцев в онлайн, смогли бы остановить наглые действия откровенных торговцев, наживающихся на здоровье людей и бездействии профильных регулирующих органов.

Космический рост цен на средства индивидуальной защиты как социально значимого товара наравне с хлебом и молоком, даст крайне негативный результат.

Население уже считает, что даже в такой мелочи государство их бросило. Никакие денежные компенсации здесь не помогут. Только жесткие действия государства и жесткий контроль розничных цен.

В среднем за день только в Москве розница зарабатывает около 500 млн руб. на масках и перчатках. Пенсионерам и многодетным семьям давно следовало бы предложить раздавать их бесплатно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести специальное пособие на покупку масок, перчаток и других средств защиты.

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