Курск, , 11:36 — REGNUM В Курской области 15 мая подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 1777 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1325 пациентов, в том числе 1073 «бессимптомных» пациента на домашнем карантине. Выписаны были 446 человек, в том числе 37 — за последние сутки. Скончались шесть человек.

Сейчас на карантине остаются 1717 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 225 человек.

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