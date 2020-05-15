Уфа, , 11:39 — REGNUM Еще 56 пациентов полностью справились с коронавирусом в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего побороли эту инфекциею 580 пациентов. В больницах сейчас лечатся 608 граждан, из них у 33 пациентов зафиксировано тяжелое состояние. За минувшие сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19 (всего зафиксировано 16 смертей).

Отмечается, что еще у 90 граждан обнаружили инфекцию. Таким образом, число фактов инфицирования составило 1874. А тесты на коронавирус сдали порядка 135 тысяч жителей Башкирии.

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