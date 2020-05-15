Махачкала, , 12:02 — REGNUM Медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, зачастую трудятся на износ и неделями не бывают дома. Среди таких — хирург Дагестанского центра медицины катастроф Давид Учуев.

Напомним, в республике по состоянию на 10:35 15 мая выявлено уже почти 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. В таких условиях в системе здравоохранения региона наблюдается дефицит кадров, из-за чего медики нередко вынуждены перерабатывать. Помогать больницам вызвались уже более 100 добровольцев.

«Заразиться коронавирусом не страшно, не для того стал врачом, чтобы бояться болезней, — рассказал Учуев после доставки вертолетом в Махачкалу очередного тяжелого пациента из района. — Семья у меня медицинская, жена — врач в декрете, к моей работе относится положительно, даже сейчас. Плохо только, что уже 30 дней не вижу семью».

Отметим, что в настоящее время в Дагестане практически ежедневно по линии санитарной авиации специалисты Центра медицины катастроф эвакуируют в Махачкалу из районов республики тяжелых пациентов, в том числе с коронавирусом и пневмонией. Так, накануне, 14 мая, трое пациентов больниц Сергокалинского и Чародинского районов были доставлены в реанимационное отделение городской клинической больницы.

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