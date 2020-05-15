Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 мая.

Число носителей SARS-CoV-2, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, достигло 2,2 тыс. человек. Выздоровели 629 пациентов, скончались 25.

ИА REGNUM напоминает, что главный санитарный врач Ростовской области ранее обратил внимание на то, что, несмотря на снижение темпов роста случаев заражения, на Дону не достигнуты все показатели, позволяющие перейти к первому этапу ослабления ограничительных мер.

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