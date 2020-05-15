Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии на 15 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 422 случаев, сообщили глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Полностью выздоровели 190 жителей Удмуртии, 11 человек выписаны за минувшие сутки. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия продолжает сохранять последнее место среди регионов Приволжского федерального округа по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом.

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