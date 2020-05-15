Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае возможно ужесточение режима самоизоляции. Об этом заявил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Никифоров подчеркнул, что к росту заболеваемости приводит игнорирование жителями санитарно-эпидемиологических норм. «Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», — сказал он.

Напомним, за сутки (на 15 мая) в регионе выявлено 50 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день в крае зафиксирован в общей сложности 921 случай заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции. Для выхода на улицу ввели спецпропуски. С 12 мая объявили о смягчении, в частности, разрешили прогулки, открыли доступ на набережную Камы, эспланаду Перми, в скверы и парки. Во время прогулок необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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