Женева, Швейцария, , 11:43 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа грозит замедлением мирового прогресса в здравоохранении. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, представляя в Женеве ежегодный доклад о мировой статистике охраны здоровья.

Опираясь на данные доклада, полученные из разных стран, Гебрейесус назвал хорошей новостью то, что люди стали жить дольше, при этом сохраняя здоровье.

«А плохая новость — это то, что прогресс слишком медленный, чтобы достичь Целей устойчивого развития, и его еще больше затормозит COVID-19», — сказал гендиректор ВОЗ.

Он пояснил, что пандемия высветила ряд угроз, в том числе острую потребность стран во вложениях, направленных на создание сильных систем здравоохранения и первичной помощи. В докладе отмечено, что в 2000 году средняя продолжительность жизни составляла 66,5 лет, а к 2016 году увеличилась до 72 лет. Однако этот показатель до сих пор во многом зависит от доходов населения.

В бедных странах расширился доступ к услугам здравоохранения, снизилась детская смертность. Но этот процесс местами замедлился, отмечают в ВОЗ.

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