Краснодар, , 11:31 — REGNUM 121 человек с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выздоровел и выписан за последние сутки в Краснодарском крае, сообщил 15 мая региональный оперштаб.

При этом число подтверждённых случаев заболевания за сутки оказалось меньше, чем выздоровевших — 99. Тенденция к тому, что число выздоровевших после коронавируса превышает количество новых выявленных носителей, сохраняется уже вторые сутки: за 14 мая было выявлено 97 новых случаев заражения, 117 человек выздоровели.

Всего на территории края подтверждено 2 тыс. 418 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 979 пациентов.