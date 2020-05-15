Амстердам, , 11:29 — REGNUM Правительство Нидерландов и образовательные учреждения достигли договорённости об ограничении допуска студентов в общественный транспорт. В соответствии с этим соглашением студенты должны как можно реже пользоваться общественным транспортом, и в любом случае не должны пользоваться им в часы пик. Об этом 14 мая нижней палате парламента сообщила заместитель министра по инфраструктуре Стьентье ван Вельдховен.

В настоящий момент рассматривается возможность частичного возвращения университетов и ВУЗов к регулярному преподаванию с середины июня. Одним из условий для этого является ограничения на передвижения.

Источники, близкие к правительству, сообщают, что рассматривается возможность ограничить для студентов время пользования общественным транспортом интервалом с 11:00 до 15:00. Однако конкретного решения на этот счёт пока не принято.