Хабаровск, 15 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки, по состоянию на 15 мая, выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости
Общее число выявленных заражений с начала наблюдений составило 1126.
Выздоровели с начала наблюдений 497 пациентов, умерли семь человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снят карантин по коронавирусу.