Тбилиси, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 19 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число носителей вируса выросло до 671.

По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 17 новых случаев было выявлено в Болнисском муниципалитете, один — в зоне карантина и еще один подтвержден у медработника. По ее же информации, в настоящее время в COVID-клиниках лечение проходят 266 пациентов.

За сутки из больниц выписались 10 пациентов, и общее число выздоровевших достигло 393 человек.

В графе скончавшихся числится 12 летальных исходров. В режиме карантина содержатся 3873 человека, в стационарах под наблюдением находятся еще 404 пациента.

О 15 новых случаях коронавируса представители Болнисского муниципалитета сообщили 14 мая вечером, еще два случая были подтверждены позднее в результате тестирования. В Национальном центре по контролю заболеваний заявляют, что массовое тестирование населения в Болнисском муниципалитете продолжится. Этот регион Грузии остается зоной строгого карантина, и данный режим будет продлен в Болниси после того, как 18 мая откроется Марнеули. Соответствующее постановление уже приняло правительство Грузии. Оба муниципалитета были переведены в специальный режим карантина после выявления в Марнеульском муниципалитете случая коронавируса неясного происхождения и множества контактов инфицированного лица с жителями этого и Болнисского муниципалитетов.